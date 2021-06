Borse europee attese positive, inzia attesa per Fed

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee (Milano compresa) la settimana dovrebbe prendere il via in territorio positivo dopo il nuovo record strappato la settimana scorsa dall'S&P 500 a Wall Street.Sui mercati è già scattata l'attesa per la nuova riunione della Federal Reserve (Fed): il meeting del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, inizierà domani 15 giugno, per poi concludersi con l'annuncio di politica monetaria dopodomani, mercoledì 16 giugno. La domanda principale che aleggia sui mercati è quando Powell & Co inizieranno a parlare di tapering del piano di Quantitative easing.Il tutto in una giornata scarna di dati macro: l'unico dato in uscita nel corso della mattina è la produzione industriale della zona euro.