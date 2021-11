Borse europee attese poco mosse in avvio, domani test inflazione Usa

Daniela La Cava 9 novembre 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee (Piazza Affari compresa) si prospetta una apertura in lieve calo, alla vigilia dell'importante test sui mercati con l'inflazione statunitense. Gli investitori guardano alle nuove letture sull'inflazione: già oggi è prevista la pubblicazione dei prezzi alla produzione e domani i prezzi al consumo. Secondo il consensus Bloomberg i prezzi alla produzione dovrebbero mostrare oggi un rialzo mensile dello 0,6% in lieve rialzo rispetto al +0,5% della passata lettura.Debolezza tra i listini asiatici nonostante i nuovi record a Wall Street. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in leggero rialzo, continuando la striscia positiva e registrando nuovi massimi storici per i suoi tre principali indici. Il Dow Jones è salito dello 0,29% a 36.432,22 punti, un nuovo picco. Nuovi massimi anche per il Nasdaq a 15.982,36 punti (+0,07%) e per l'S&P500 a 4.701,70 punti (+0,09%), per il quale è stato l'ottavo record giornaliero consecutivo. L'umore del mercato è stato supportato dalle prospettive di spesa aggiuntiva per il budget con la Camera che ha approvato il tanto atteso disegno di legge per la spesa in infrastrutture da oltre 1 trilione di dollari.Tornando all'agenda macro odierna nel corso della mattina è previsto l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche. Nel pomeriggio in programma anche i discorsi di Lagarde (Bce), Powell (Fed) e Bailey (BoE). Sul fronte emissioni, prosegue per il secondo giorno il collocamento del Btp Futura. A livello societario, oggi sono attesi i risultati di Ferragamo, Brembo, Finecobank e Safilo.