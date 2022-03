Borse europee attese in rialzo, focus resta su sviluppi Ucraina. Domani nuovi colloqui in Turchia

Daniela La Cava 28 marzo 2022 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

La seduta di lunedì dovrebbe iniziare in territorio positivo per i principali indici europei, con gli investitori che mantengono il focus sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina a oltre un mese di distanza dall'inizio dell'invasione. In vista del nuovo incontro in Turchia, previsto a partire da domani con un nuovo round di colloqui di pace tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ribadito che il suo Paese è pronto a discutere l'adozione di uno status neutrale come parte di un accordo di pace con la Russia.Inizio di settimana povero di dati. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Sul fronte monetario, proseguono i discorsi dei membri delle varie banche centrali. Oggi è previsto l’intervento di Enria (Bce), Bailey (BoE) e del Cancelliere dello Scacchiere inglese Sunak. Nel corso della settimana l’attenzione sarà rivolta in particolare alla lettura preliminare dell’inflazione di marzo dell’area euro (venerdì), attesa accelerare per l’ottavo mese consecutivo al 6,6%. Qualche indicazione l’avremo già nei due giorni precedenti quando saranno pubblicati i dati sui singoli paesi. Focus anche sui dati sul mercato del lavoro Usa in calendario sempre venerdì.