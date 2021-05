Borse europee attese caute in avvio: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 26 maggio 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee (Piazza Affari compresa) si preparano a un avvio in territorio misto, dopo la chiusura in rosso di Wall Street in un contesto in cui dominano ancora le preoccupazioni per l'inflazione. Nella sessione di ieri, l'indice S&P 500 ha perso lo 0,21% a 4.188,13 punti, il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 81,52 punti a 34.312,46, il Nasdaq Composite ha chiuso attorno alla parità a 13.657,17 punti.In una giornata priva di dati macro di rilievo (in agenda solo le scorte di greggio Usa), gli investitori attendono il discorso del vicepresidente della Federal Reserve (Fed), Randal Quarles, visto che sui mercati continuano ad aleggiare le preoccupazioni legate al tema inflazione e al potenziale tapering.Intanto a Piazza Affari la giornata riparte da quota 24.892 (chiusura di ieri a +0,006%), dopo aver fallito ancora una volta la chiusura oltre il muro dei 25 mila punti (livello toccato nell'intraday). Tra i singoli titoli da monitorare Unipol e UnipolSai. Ieri a mercati chiusi UnipolSai ha fatto sapere che intende acquistare complessive 30.000.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, pari a circa il 6,62% del capitale sociale della banca stessa.