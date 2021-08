Borse europee attese caute alla vigilia di Jackson Hole

Daniela La Cava 25 agosto 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

La seduta infrasettimanale dovrebbe partire in leggero ribasso per i listini europei in attesa che prenda il via l'atteso meeting di Jackson Hole. Per gli investitori il focus dell'ottava resta l'evento organizzato dalla Fed di Kansas City, che chiama a raccolta ogni anno i principali banchieri centrali e che prende il via domani. Occhi puntati soprattutto sull'intervento del presidente Jerome Powell in agenda il 27 agosto che potrebbe fornire qualche spunto e indizio in più sul tema del tapering, molto discusso nell'ultimo periodo.Guardando all'Europa, nel corso della mattina è attesa la diffusione dell'indice Ifo in Germania, previsto in calo, che fornirà indicazioni sulla fiducia delle imprese tedesche. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti in arrivo gli ordini di beni durevoli. Sul fronte emissioni, è in programma l'asta di Treasury Usa a 5 anni per un importo complessivo di 61 miliardi di dollari.