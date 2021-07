Borse europee aprono trimestre in rialzo: i temi in evidenza oggi

Redazione Finanza 1 luglio 2021 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee iniziano la seconda parte dell'anno e il terzo trimestre del 2021 in territorio positivo dopo la seduta record a Wall Street. Tra le migliori in avvio di scambi la piazza finanziaria di Parigi, con il Cac40 che avanza di quasi lo 0,8%. Bene anche il Dax e il Ftse 100 che mostrano un rialzo rispettivamente dello 0,65% e dello 0,48%. Sui mercati si respira ancora un clima d'attesa in vista della pubblicazione, prevista per domani, dei dati sul mercato del lavoro Usa.Intanto oggi l'agenda macro prevede oltre al Pmi manifatturiero (Caixin) in Cina e le vendite al dettaglio tedesche (già usciti), anche la riunione della banca centrale svedese sui tassi. Per l'Italia in uscita il Pmi manifatturiero e la disoccupazione, mentre per la zona euro arriva il tasso di disoccupazione. Per gli Stati Uniti sono previste le nuove richieste settimanali dei sussidi ma anche l'indice ISM manifatturiero.Da monitorare anche i movimenti del petrolio, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla riunione odierna dell'Opec+.