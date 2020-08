Borse europee aprono in rialzo, snobbano tensioni Usa-Cina

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee sull'onda dei guadagni registrati dai listini asiatici e a Wall Street, nonostante le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. I mercati guardano anche alla possibilità che possano ripartire le trattative per il pacchetto stimoli, soprattutto dopo le parole del segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin. Quest'ultimo ha dichiarato che l'amministrazione Trump è aperta a riprendere i colloqui con i leader democratici sul fronte del piano di aiuti post coronavirus.A livello macro da monitorare in mattinata l'indice tedesco Zew, in uscita a partire dalle 11.Intanto nei primi minuti di contrattazioni si mette in evidenza l'indice francese Cac40 che sale dell'1,13% e quello tedesco Dax che guadagna oltre l'1%, mentre il Ftse 100 sale dello 0,95%.