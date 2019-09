Borse europee aprono in rialzo, mercati guardano già a riunione Bce

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee che si sintonizzano già sul tema banche centrali, snobbando alcuni dati macroeconomici deludenti arrivati dall'Asia. Nei primi minuti di contrattazioni il Dax si muove in rialzo dello 0,27% a 12.226 punti, mentre il Ftse 100 sale dello 0,52% a 7.320 punti e il Cac40 segna un +0,12% a 5.610. Diversi i temi sul tavolo da monitorare in questo avvio d'ottava: a cominciare dai dati giunti dalla Cina, con l'inattesa flessione delle esportazioni ad agosto. A trascinare al ribasso l'export, è stato soprattutto il tonfo delle consegne verso gli Stati Uniti, rallentate nel pieno dell'escalation della guerra commerciale Usa-Cina. Sempre in primo piano le banche centrali, in attesa della riunione di giovedì 12 della Banca centrale europea (Bce). Come sottolineano numerosi operatori sono molto elevate le aspettative del mercato che si attende, tra i vari annunci, il taglio dei tassi deposito e una modifica della forward guidance.