Borse europee, aprile parte all'insegna della cautela: focus su Pmi

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Avvio cauto per le principali Borse europee che si preparano a una giornata densa di dati macroeconomici. La prima seduta del mese di aprile e del trimestre vede il Dax di Francoforte avanzare dello 0,22% e l'indice parigino Cac40 segnare un +0,11 per cento. Nel corso della seduta gli investitori si concentreranno sulla pubblicazione di alcuni dati che potrebbero fornire maggiori indizi sullo stato di salute dell'economia della zona euro. Tra questi si attende oggi la pubblicazione del Pmi manifatturiero in Spagna e Italia ma anche nella zona euro. Il mese di aprile prende il via con la nuova riunione dell'Opec+, chiamato a pronunciarsi sulla produzione di maggio.Su scala globale si guarda al nuovo piano infrastrutture da $2 trilioni presentato dal presidente Usa, Joe Biden. "E' un investimento che si presenta un volta in una generazione, diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto da quando abbiamo costruito il sistema autostradale interstatale e dalla corsa allo spazio di decenni fa. Di fatto, è il piano di investimenti nella forza lavoro americana più imponente dalla Seconda Guerra Mondiale". Così il presidente americano Joe Biden ha presentato a Pittsburgh il suo piano di rilancio delle infrastrutture. Una proposta che il presidente punta a finanziare in parte con un aumento significativo delle tasse a carico delle aziende.