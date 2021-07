Borse europee al palo, prima dell'inflazione Usa e dell'earning season

Daniela La Cava 13 luglio 2021 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista per le principali Borse europee. SEgno negativo in avvio per il Dax di Francoforte che cede lo 0,11% e il Cac40 che indietreggia dello 0,12%, mentre l'indice inglese Ftse 100 lascia sul terreno lo 0,17%.Gli investitori sono alla finestra, aspettando i dati macro di giornata. Il market mover di oggi è rappresentato dal dato sull'inflazione degli Stati Uniti a giugno che dovrebbe evidenziare un lieve rallentamento, confermando però le forti pressioni inflazionistiche viste negli ultimi mesi. L'agenda macro di oggi prevede anche la riunione dell'Ecofin e il rapporto mensile dell'Aie sul mercato petrolifero.Una giornata di attese in vista dell'avvio ufficiale della stagione degli utili a Wall Street. Ad aprire ufficialmente le danze i big bancari, con oggi in prima fila JPMorgan Chase e Goldman Sachs che pubblicheranno i risultati di bilancio prima dell'inizio della sessione odierna. Domani, mercoledì 14 luglio, sarà la volta di Bank of America, Citigroup e Wells Fargo; Morgan Stanley comunicherà il suo bilancio giovedì.