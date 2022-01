Borse: avvio debole in Europa, i temi caldi di oggi

Daniela La Cava 13 gennaio 2022 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna della debolezza per le principali Borse europee. In avvio di scambi l'indice Dax e il Ftse 100 di Londra avanzano dello 0,3%, mentre il listino parigino Cac40 è in crescita dello 0,37%. Sui mercati la giornata di ieri è stata scandita dalla lettura di dicembre dell'inflazione Usa che è risultata in linea con le attese, salendo al 7%, ovvero al livello più alto dal febbraio del 1982. Gli investitori temevano che una sorpresa al rialzo avrebbe rafforzato la tendenza restrittiva della Federal Reserve (Fed) statunitense.Intanto anche l'evoluzione sul fronte sanitario potrebbe pesare sui mercati, dopo l'alert dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di un boom di nuovi casi a livelli smisurati. Oggi gli investitori guarderanno ai dati sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.