Borse Ue partono bene, sale attesa per Fed di domani

3 maggio 2022

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le principali Borse europee (compresa Piazza Affari) nella seconda seduta del mese di maggio in scia ai guadagni registrati ieri Wall Street. Nei primi minuti di scambi il Cac40 di Parigi sale dello 0,45%, il Dax di Francoforte avanza dello 0,35%, mentre il listino di Londra che torna agli scambi oggi dopo la chiusura per festività guadagna circa lo 0,9 per cento.Gli investitori sono già orientarti alla riunione della Federal Reserve che domani dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di 50 punti base, dopo l'aumento di un quarto di punto deciso a marzo. Ma il vero nodo degli annunci sarà il discorso che presidente della Fed, Jerome Powell, terrà sul ritmo dei prossimi rialzi dei tassi e sulla riduzione del bilancio.A livello macro in arrivo l'indice dei prezzi alla produzione nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di fabbrica. Numerosi gli appuntamenti a livello societario, con diverse trimestrali. A Piazza Affari, in particolare, in programma i conti di Campari, Amplifon, Cnh industrial e Safilo.