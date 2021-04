Borsa Milano pronta ad avvio poco sopra parità: i temi da seguire oggi

Daniela La Cava 7 aprile 2021 - 08:37

Per la Borsa di Milano e le principali piazze finanziarie europee si preannuncia un avvio cauto dopo i cali registrati ieri da Wall Street. E sono poco mossi anche i future sui mercati americani. Da monitorare anche oggi i tassi sui Treasuries decennali che, dopo essere balzati fino al record da inizi 2020, fino all'1,77%, hanno ritracciato nella sessione di ieri, scendendo di 7 punti base all'1,65%.Intanto oggi il Fomc pubblicherà le minute relative all'ultimo meeting di marzo. Anche in chiave dollaro, oggi importanti saranno i verbali della Fed, "per verificare come si stiano evolvendo le divergenze interne sui tempi e modi della futura svolta di policy", segnalano dall'ufficio studi di Intesa Sanpaolo.Lato macro sono diversi gli appuntamenti in agenda oggi. Nel corso della mattinata occhi puntati sugli indici Pmi Servizi di Spagna, Italia e sulla lettura finale di marzo dello stesso dato in Francia, Germania, area euro e Regno Unito. Per gli Stati Uniti in evidenza la bilancia commerciale di febbraio e i discorsi di diversi membri della Fed, tra cui Evans e Kaplan. La giornata culmina alle 20 ora italiana con la pubblicazione delle minute della Fed relative alla riunione di marzo.