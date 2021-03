Borsa Milano e listini europei verso avvio positivo: i temi da monitorare oggi

Daniela La Cava 30 marzo 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee (compresa quella di Milano) si apprestano ad iniziare la penultima seduta del mese di marzo sopra la parità. In un contesto che resta cauto come dimostrato dall'andamento dei future su Wall Street che sono rimasti invariati nel corso della notte, nonostante il nuovo record messo a segno ieri dall'indice Dow Jones. Resta, infatti, sotto la lente la questione legata alla liquidazione forzata del portafoglio di Archegos avvenuta dopo che il fondo gestito da Bill Hwang ha fatto default su alcune margin call richieste da banche sue finanziatrici, come Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, Credit Suisse."Con l'avvicinarsi della fine del mese e del trimestre, possiamo ancora aspettarci di vedere una discreta quantità di volatilità nei prossimi due giorni, in quella che sarà anche una settimana ridotta a causa dell'avvicinarsi della Pasqua", sottolinea Michael Hewson, chief market analyst di Cmc Markets UK.Intanto nel corso della giornata sono diversi gli appuntamenti da cerchiare in rosso. In evidenza anche i vari indicatori di fiducia nella zona euro, l'inflazione in Germania e la fiducia dei consumatori per gli Usa.