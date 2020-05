Boom disoccupazione in area euro per COVID, Bce alza stime 2020 da 7,5% a 9,4%

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Inmedia la Bce prevede che, nel corso del 2020, il tasso di disoccupazione dell'area euro si attesterà al 9,4%, in rialzo di 1,9 punti percentuali rispetto alla precedente previsione del 7,5%; per il 2021 l'outlook è di un tasso all'8,9%, rispetto al precedente 7,4% atteso. Per il 2022 il dato è stato rivisto al rialzo di 1,1 punti percentuali, dal 7,3% all'8,4%. Per il lungo termine, la disoccupazione dell'Eurozona è attesa al 7,7%, in rialzo dal 7,3% precedentemente atteso. La revisione al rialzo è dovuta agli effetti del coronavirus-lockdown sull'economia del blocco.