Bond: rendimenti in salita per i mercati emergenti. Sudafrica, Cina, Indonesia e India vincono

Alessandra Caparello 27 dicembre 2021 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Leobbligazioni dei mercati emergenti avrebbero dovuto essere trascinate verso il basso quest'anno quando le banche centrali si sono mosse verso il ritiro degli stimoli. Invece, il miglior rendimento del debito globale è stato quello delle nazioni in via di sviluppo. In particolare, come scrive Bloomberg, le obbligazioni sovrane emesse da Sudafrica, Cina, Indonesia, India e Croazia hanno superato la classifica dei 46 mercati di tutto il mondo nel 2021.