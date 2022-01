Bolt: valutazione schizza a 8,4 mld $ ma nessuna IPO all'orizzonte

Alessandra Caparello 11 gennaio 2022 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Il rivale europeo di Uber, Bolt, è stato valutato 8,4 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato da Sequoia Capital e Fidelity.La start-up estone di ride-sharing è stata fondata nel 2013 divenendo in poco tempo un agguerrito concorrente di Uber sfidando il gigante americano in mercati chiave come Londra e Parigi. Da allora si è espanso in diverse altre linee di business, tra cui la consegna di cibo e generi alimentari online e gli scooter elettronici.Il CEO e co-fondatore di Bolt Markus Villig alla CNBC in un'intervista ha sottolineato che al momento non c’è nessuna IPO imminente. Sono passati quasi tre anni da quando Uber si è quotata in borsa, e alla domanda se Bolt potrebbe seguire l'esempio cercando un'offerta pubblica iniziale, Villig ha detto che c'è abbastanza denaro disponibile nei mercati privati.