Bollettino Bce: crisi Covid sarà più pesante le famiglie svantaggiate anche per i costi degli alloggi

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

La crisi da coronavirus (COVID-19) in corso può esacerbare l’eterogeneità degli oneri legati ai costi abitativi tra le varie famiglie. In futuro, probabilmente, gli effetti negativi della crisi legata al COVID-19 saranno particolarmente gravi per le famiglie più svantaggiate e acuiranno le differenze esistenti, comprese quelleconcernenti i costi degli alloggi. Così la Bce nel suo consueto Bollettino Economico.