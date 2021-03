Bitpanda diventa Unicorn con un round di Serie B da 170 milioni di dollari

Alessandra Caparello 16 marzo 2021 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Bitpanda, piattaforma europea di asset digitali, ha firmato uno dei più grandi round europei di Serie B, assicurandosi 170 milioni di dollari in un round guidato da Valar Ventures, con la partecipazione dei partner di DST Global. L'ultimo round, assicurato solo 6 mesi dopo una Serie A di 52 milioni di dollari, significa che Bitpanda ha raggiunto lo status di Unicorn con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari.Dalla chiusura del round di Serie A a settembre 2020, si legge nella nota, Bitpanda ha aumentato i profitti, superando nei primi due mesi del 2021 il totale delle entrate del 2020, e ha visto la sua base di utenti crescere da 1,3 a oltre 2 milioni di utenti registrati. Gli investitori saranno presto in grado di accedere a una gamma ancora più diversificata di risorse digitali tramite Bitpanda, con possibilità di investire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in frazioni di azioni ed ETF che verranno aggiunti alla piattaforma da aprile. In definitiva, ciò fornirà agli utenti di tutta Europa un facile accesso a un portafoglio di risorse sempre più diversificato.