Bitcoin sotto 37.000 $ con sviluppi crisi Ucraina

Titta Ferraro 22 febbraio 2022 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite sulle principali criptovalute che si uniformano al risk-off dei mercati in scia agli ulteriori sviluppi della crisi Ucraina con il presidente russo Vladimir Putin che ieri sera ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel Donbass dell'Ucraina, affermando inoltre che il governo filo-occidentale del paese rappresenta una minaccia per la Russia .Gli Stati Uniti hanno subito risposto dicendosi pronti a nuove sanzioni contro la Russia.Il bitcoin stamattina ha toccato un minimo a $36.376 e adesso viaggia poco sotto i 37.000 dollari, in calo del 6% circa rispetto a 24 ore fa (dati Coin Desk). In forte calo anche l'Ethereum in area 2.500 $ (-7,7%).