Bce taglia stime Pil euro 2019 e 2020 a +1,1% e +1,2%

Laura Naka Antonelli 12 settembre 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della conferenza stampa successiva all'annuncio del nuovo bazooka monetario targato Bce, Mario Draghi ha reso noto che la Banca centrale ha tagliato le stime sulla crescita del Pil dell'Eurozona dal +1,2% al +1,1% per il 2019, dal +1,4% al +1,2% per il 2020, confermando l'outlook di una espansione dell'1,4% per il 2021.