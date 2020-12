Bce su dividendi banche: 'evitare o limitare distribuzione fino a 30 settembre 2021'

Laura Naka Antonelli 16 dicembre 2020 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

"Evitare o limitare la distribuzione di dividendi fino al 30 settembre 2021", con un tetto massimo stabilito al 15% degli utili riportati in via cumulata nel 2019 e nel 2020 e un massimo di 20 punti base di capitale Cet1. Così si legge nella nota diramata dalla Vigilanza sulle banche della Bce, guidata da Andrea Enria, che ha dato un via libera solo parziale e decisamente ridotto alle banche (consigliando anche di estendere la sospensione delle cedole, con il termine 'evitare') per ripristinare l'erogazione dei dividendi a favore dei loro azionisti.Lo si legge in una nota dopo la decisione del Consiglio di Vigilanza sulla politica dei dividendi,