Bce rivede al rialzo stime inflazione, Lagarde: sui numeri incidono soprattutto prezzi energetici e balzo domanda

16 dicembre 2021

La Bce rivisto al rialzo le proprie stime sull'inflazione dell'area euro per il 2021 e il 2022. Per il 2021 l'outlook è stato alzato dal precedente aumento del 2,2% al +2,6%, mentre per il 2022 l'outlook è passato da un aumento dell'1,7% a +3,2%. E' quanto ha annunciato Christine Lagarde, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale europea. Revisione al rialzo dei numeri sull'inflazione anche per il 2023 (da +1,5% a +1,8%), per passare poi al +1,8% nel 2024.Lagarde ha spiegato l'elevata inflazione condizionata "in gran parte dai prezzi energetici", il cui aumento "rappresenta un ostacolo".In generale, tuttavia, "è ragionevole pensare che la domanda (dei consumatori) a un certo punto rallenterà il passo rispetto alla ripresa successiva al reopening (dell'economia post Covid), facendo stabilizzare i prezzi"."Noi speriamo di raggiungere il target di inflazione (del 2%) nel medio termine", ha sottolineato la numero uno della banca centrale europea.