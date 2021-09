Bce: "riunione dicembre interessante perché Bce preparerà condizioni per acquisti asset dopo Pepp"

Redazione Finanza 9 settembre 2021 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante la modesta riduzione del ritmo di acquisto del Pepp, la Banca centrale europea (Bce) rimarrà fortemente accomodante per molto tempo, poiché è improbabile che si verifichino presto le condizioni per un rialzo dei tassi. Il mercato sta valutando un primo rialzo dei tassi di 10 punti base nel dicembre 2023, ben oltre la Fed o la BoE, il che sembra perfettamente ragionevole. Semmai consideriamo l'area euro strutturalmente più vicina al Giappone e, dunque, vediamo l'equilibrio del rischio inclinato verso un decollo più tardivo". A dirlo Konstantin Veit, senior Portfolio manager European Rates di Pimco dopo il meeting odierno della Bce."A breve termine confermiamo la nostra opinione secondo la quale la Bce cercherà di ridurre il ritmo degli acquisti mensili di asset netti, probabilmente verso i 60 miliardi di euro al mese nel secondo trimestre del 2022", segnala l'esperto aggiungendo che "la riunione di dicembre sarà interessante perché la Bce inizierà a preparare le condizioni per gli acquisti di asset dopo il Pepp. La Bce probabilmente porrà fine agli acquisti netti nell'ambito del PEPP nel 2022, e gli strumenti di acquisto di asset più regolari torneranno alla ribalta per mettere a punto la politica monetaria post-pandemica. In cambio, ci aspettiamo che gli acquisti App siano intensificati".