Bce: rischi no-deal Brexit 'gestibili' da Eurozona, ma attenzione a presenza di altri shock globali

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2019 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

I rischi di un no-deal Brexit a cui l'Eurozona fa fronte sono "gestibili", ma esiste una piccola possibilità che l'avverarsi di questo scenario concida con un altro shock globale, con conseguenze e danni più gravi. E' quanto avverte la Bce nel suo rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, il cosiddetto Financial Stability Review."Rimangono rischi macro-finanziari di coda nel caso in cui un no-deal Brexit si presentasse insieme ad altri shock globali, in un contesto in cui i rischi sull'outlook della crescita dell'area euro sono orientati verso il basso", si legge nel rapoorto della Bce.