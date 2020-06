Bce rafforza QE di emergenza, tassi BTP capitolano a minimo da marzo, spread sotto 180

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2020 - 14:31

Immediata la reazione dei BTP all'annuncio della Bce di rafforzare il QE pandemico di 600 miliardi di euro. Lo spread BTP-Bund a 10 anni scende sotto quota 180 punti base, fino a 174 punti base, a fronte di tassi decennali che crollano anche al di sotto dell'1,40%.La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di aumentare e allungare il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp), il piano straordinario di acquisto di asset per dare liquidità e stabilità al sistema lanciato a marzo in risposta al Covid. Nella riunione odierna il Pepp è stato aumentato di 600 miliardi di euro, portando così il suo ammontare da 750 a 1.350 miliardi. Non solo. La Bce ha deciso anche di allungare la sua durata portandola fino alla fine di giugno 2021, anziché fino a fine 2020