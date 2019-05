Bce, politica monetaria: qualora fosse necessario un maggiore sostegno, necessario agire con prontezza

Alessandra Caparello 23 maggio 2019 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

In merito alla politica monetaria, la Bce nei verbali della sua ultima riunione, pubblicati oggi, ha ribadito la necessità di agire con prontezza impiegando tutti gli strumenti disponibili qualora fosse necessario un maggiore sostegno, aggiungendo che servono ulteriori approfondimenti per valutare se la rapida perdita di slancio dell'economia sia un fattore duraturo o temporaneo.Un significativo stimolo alla politica monetaria sarebbe stato fornito dagli orientamenti previsionali sui tassi di interesse di riferimento della BCE, rafforzato dai reinvestimenti del consistente stock di attività acquisite e dalla nuova serie di TLTRO. L'attuale politica monetaria è stata considerata coerente con l'approccio alla politica monetaria del Consiglio direttivo basato sui dati, orientato verso il medio termine. Pur riconoscendo che non si sono concretizzate le eventualità di un nuovo intervento del Consiglio direttivo, è stato fatto notare che l'inflazione è rimasta ben al di sotto dell'obiettivo di inflazione del Consiglio direttivo e che le aspettative di inflazione basate sul mercato sono diminuite.Durante la riunione, si legge nei verbali, vi è stato ampio consenso tra i governatori sul fatto che i dettagli sui termini precisi della nuova serie di TLTRO dovrebbero essere esaminati in una delle prossime riunioni del Consiglio direttivo. Il prezzo delle nuove operazioni TLTRO-III dovrebbe dipendere dai dati e tener conto di una valutazione approfondita nonché degli ulteriori sviluppi delle prospettive economiche.