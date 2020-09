Bce, parla il falco Weidmann: 'acquisti bond sovrani rischiano di indebolire confine tra politica monetaria e fiscale'

Laura Naka Antonelli 30 settembre 2020 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

"Gli acquisti su larga scala dei titoli di stato (da parte della Bce) rischiano di rendere più sfumato il confine tra la politica monetaria e la politica fiscale". E' quanto ha detto Jens Weidmann, numero uno della banca centrale tedesca Bundesbank, intervenendo alla conferenza annuale della Bce, "The Ecb and Its Watchers", a Francoforte.