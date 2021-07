Bce non proprio come Fed, Lagarde: 'se abbiamo adottato average inflation targeting (AIT)? La risposta è no'

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

"Se abbiamo adottato average inflation targeting (AIT)? La risposta è no". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, commentando l'annuncio della Banca centrale europea sull'esito del processo di revisione della strategia di politica monetaria, durato 18 mesi. La banca centrale europea guidata da Christine Lagarde ha annunciato di aver alzato il target di inflazione dell'area euro al 2% dal precedente target "vicino ma al di sotto del 2%". Lagarde ha detto che sarà possibile che il tasso di inflazione sfori il target del 2% al rialzo, ma l'obiettivo rimarrà quello di centrare l'obiettivo. La Bce non ha dunque copiato la Fed, visto che a fine agosto del 2020, nel simposio di Jackson Hole, Jerome Powell ha lanciato proprio l'AIT, annunciando che la banca centrale sarebbe stata più tollerante rispetto a nell'accettare un tasso di inflazione 'moderatamente' superiore al 2% senza dover scalpitare per alzare i tassi di interesse. Lo strumento dell'AIT permette alle banche centrali che vi ricorrono di utilizzare la media dei recenti valori del tasso di inflazione alla stregua di presupposto per le scelte future di politica monetaria.