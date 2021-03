Bce: nella pandemia è essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli

Alessandra Caparello 25 marzo 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Nonostante le attese di un miglioramento della situazione economica complessiva nel corso del 2021, l’incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine, in particolare per quanto riguarda la dinamica della pandemia di coronavirus (COVID-19) e la rapidità delle campagne vaccinali.Così la Bce nel suo ultimo Bollettino economico in cui sottolinea che in tale situazione rimane essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia.