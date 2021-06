Bce mantiene 'una mano ferma', attesa volatilità in vista del meeting di settembre

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 18:04

"La riunione della Bce è stata una conferma della volontà di proseguire con una politica di sostegno, di mantenere le attuali condizioni di finanziamento favorevoli ed evitare qualsiasi oscillazione in una ripresa fragile. Ci si aspetta che i mercati riflettano l'attuale accomodamento che continuerà per altri trimestri, con una possibilità maggiore di volatilità in vista della riunione della Bce di settembre, quando sarà probabilmente annunciata la Strategy Review", commenta Annalisa Piazza, fixed income research analyst di MFS Investment Management, dopo la riunione del consiglio direttivo della Bce di oggi. "Fino ad allora, la mano ferma permetterà ai mercati di muoversi in una fascia ristretta. I rischi di un aumento dei rendimenti saranno progressivamente determinati dalle scelte degli Stati Uniti", conclude l'analista.