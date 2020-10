Bce lascia tassi di interesse invariati, come da attese

Valeria Panigada 29 ottobre 2020 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse, come da attese. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimangono invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%.Il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse chiave rimangano ai livelli attuali o inferiori fino a quando non avrà visto le prospettive di inflazione "convergere in modo robusto a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore, al 2% entro il suo orizzonte di proiezione".