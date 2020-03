Bce lancerà bazooka anti-coronavirus? Credit Suisse prevede rafforzamento tiering e TLTRO più generoso

Laura Naka Antonelli 10 marzo 2020 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Cosa farà la Bce dopodomani, giovedì 12 marzo? Nel report "European Banks COVID-19: Pricing In a Pandemic" ovvero, tradotto: "Banche europee COVID-19: scontando la pandemia", gli strategist di Credit Suisse sottolineano che, a loro avviso, un un qualsiasi eventuale ulteriore taglio ai tassi verrebbe accompagnato da un aumento proprio del tiering.Ma "la Bce potrebbe anche puntare a rendere più generoso il suo programma TLTRO. Il modo più semplice dovrebbe essere quello di estendere ancora la duration, magari da tre ai cinque anni".In generale, si legge ancora nel report, "i nostri economisti non prevedono ancora un intervento più radicale, come quello di permettere alle banche di contrarre prestiti al di sotto del tasso sui depositi", mentre "ci aspettiamo una qualche estensione del QE, che non includa però ancora l'acquisto di bond senior o privilegiati".