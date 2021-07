Bce: "il meglio che possa fare è andare avanti con acquisti obbligazioni", la view di Aberdeen

Redazione Finanza 22 luglio 2021 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

"Non sorprende che la nuova ampia interpretazione del mandato della Bce assomigli in modo preoccupante a quella vecchia, ma abbellita da un grazioso fiocco". E' di questo parere James Athey, gestore di Aberdeen Standard Investments, spiegando che "la dichiarazione è stata rielaborata in modo altamente semantico, ma la realtà è che la Bce continua a prevedere una mancanza di inflazione all'orizzonte della sua politica monetaria, eppure continua a proporre nuovi strumenti nel tentativo di chiudere questo gap".Secondo l'analisi di James Athey, "il meglio che la Bce possa fare è continuare a acquistare obbligazioni in quantità sufficiente a reprimere qualsiasi aspirante vigilante, sperando che in qualche modo la realtà strutturale cambi. La speranza non è una grande strategia".