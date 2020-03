Bce: farà tutto il necessario, pronta a incrementare il Qe e adeguarne la composizione

Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

"Il Consiglio direttivo farà tutto ciò che sarà necessario nell’ambito del proprio mandato", si legge nel bollettino economico mensile della Banca centrale europea (Bce), diffuso oggi. L'istituto guidato da Christine Lagarde rassicura e fa sapere di essere "pronto a incrementare l’entità deiprogrammi di acquisto di attività e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finché le circostanze lo richiederanno". Non solo. "Esplorerà tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l’economia per l’intera durata di questo shock" e se alcuni dei limiti autoimposti dovessero ostacolare l’azione che la Bce dovrà intraprendere per assolvere il suo mandato, "il Consiglio direttivo valuterà un loro riesame nella misura necessaria a rendere il proprio intervento proporzionato ai rischi da affrontare".