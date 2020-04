Bce e Commissione Ue valutano piano per creare bad bank per NPL in Eurozona (Ft)

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2020 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Il Financial Times ha riportato indiscrezioni secondo cui la Bce e la Commissione europea starebbero valutando l'opzione di creare una bad bank dell'area euro in cui far confluire gli NPL (crediti deteriorati, non performing loans) delle banche dell'Eurozona. La creazione della bad bank è auspicata da alcuni esponenti della Bce, preoccupati che le conseguenze economiche del lockdown imposto in diversi paesi del blocco, a causa della pandemia coronavirus, portino diverse aziende a fallire e, di conseguenza, diverse banche a non riuscire a riottenere i prestiti erogati.