Bce, discorso addio Draghi: 'c'è bisogno di capacità fiscale area euro adeguata per stabilizzare Unione monetaria'

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2019 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

"Nella nostra Unione monetaria, le politiche nazionali esercitano un ruolo principale nella stabilizzazione fiscale, molto più di quanto facciano gli stati in Usa". Lo ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce ancora per poco, nel suo discorso di addio alla presidenza della banca centrale."Ma le politiche nazionali ha aggiunto - non possono garantire sempre la giusta direzione fiscale per l'area euro intesa nel suo complesso. Coordinare politiche decentralizzate è compito complesso. E le politiche non coordinate non sono sufficienti, visto che la capacità di politiche fiscali espansive di produrre effetti tra un paese e l'altro è relativamente bassa. Questo il motivo per cui abbiamo bisogno di una capacità fiscale di dimensione e portata adeguate: sufficientemente grande per stabilizzare l'Unione monetaria, ma concepita per non creare un eccessivo moral hazard. Non c'è una soluzione perfetta. Quando i rischi vengono condivisi, il moral hazard non può mai essere ridotto a zero, sebbene possa essere contenuto in modo significativo, attraverso un modello appropriato. Allo stesso tempo, dovremmo anche riconoscere che la condivisione dei rischi aiuta a ridurre i rischi stessi".