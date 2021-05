Bce, de Guindos: 'rischi stabilità finanziaria rimangono elevati e sono più sbilanciati

Laura Naka Antonelli 19 maggio 2021 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

"In un momento in cui l'area euro emerge dalla terza ondata della pandemia (Covid-19), i rischi che incombono sulla stabilità finanziaria rimangono elevati, con la loro distribuzione che è diventata più sbilanciata". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in un comunicato diramato nella giornata di oggi.Un rischio particolarmente monitorato dalla Bce è il recente balzo dei tassi sui Treasuries Usa, che ha già portato la banca centrale a velocizzare gli acquisti di titoli di stato nelle scorse settimane.Ma la Bce è ancora preoccupata per il rischio che i tassi Usa più alti finiscano per colpire anche le aziende indebitate dell'area euro e le nazioni e le famiglie del blocco.