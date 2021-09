Bce, capo economista Lane rivela informazioni non ufficiali a economisti tedeschi

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2021 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

In un meeting privato con alcuni economisti tedeschi Philip Lane, capo economista della banca centrale europea, ha rivelato informazioni non ufficiali, ovvero che la Bce prevede di centrare il suo target di inflazione del 2% entro il 2025. E' quanto ha riportato un articolo del Financial Times.