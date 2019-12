Bce: attenzione alle stime sull'inflazione al 2022 e alle parole di Lagarde su politica futura

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Sale l'attesa per l'ultima riunione dell'anno dlela Bce e la prima presieduta da Christine Lagarde. "Non prevediamo cambiamenti sulla politica monetaria", afferma Gero Jung, chief economist di Mirabaud AM. Tuttavia, questo meeting offrirà interessanti spunti. Secondo l'esperto infatti, l'attenzione si concentrerà sulle previsioni relative all’inflazione per il 2022, che è una novità, e su come il presidente entrante Lagarde offrirà indicazioni sulla politica futura, seguendo l'inclinazione molto accomodante data dal suo predecessore. "Osservando i dati, gli ultimi numeri sull’inflazione core sono stati incoraggianti, suggerendo che non sono necessari ulteriori stimoli - conclude Jung - Pertanto, non prevediamo ulteriori riduzioni dei tassi d’interesse nel 2020".