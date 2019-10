Bce annuncia ripristino ufficiale QE a partire da prossimo 30 ottobre

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

La Bce ripristinerà il programma di Quantitative easing (QE) a partire dal prossimo 30 ottobre. E' quanto ha reso noto la stessa banca centrale, in un messaggio segnalato da Reuters."Francoforte ha precisato che, in linea a quanto avvenuto con le edizioni precedenti gli acquisti si fermeranno nel periodo a ridosso delle ferie natalizie, per la precisione dal 19 dicembre al primo gennaio 2020, in ragione della minore liquidità del mercato".Il programma comporterà acquisti di asset per un valore di 20 miliardi al mese. Non è stata fissata alcuna scadenza per il QE, rilanciato da Mario Draghi in occasione della riunione del Consiglio direttivo della banca centrale dello scorso 12 settembre.