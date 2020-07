Bce: 'prospettive economiche soggette a rischi al ribasso, inflazione scende ancora in prossimi mesi'

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2020 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

"Le prospettive economiche sono caratterizzate da elevata incertezza e soggette a rischi al ribasso. In tale contesto, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariato l'orientamento complessivo della politica monetaria e di riconfermare per intero l'insieme delle misure di politica monetaria già in essere". E' quanto si legge nel bollettino economico della Bce, appena reso noto.Riguardo all'andamento dei prezzi, si legge ancora nel bollettino, "secondo la stima rapida dell'Eurostat nell'area dell'euro l'inflazione sui dodici mesi misurata sullo IAPC è salita dallo 0,1 per cento di maggio allo 0,3 per cento digiugno, rispecchiando in prevalenza una dinamica meno negativa della componente energetica. Sulla scorta dei prezzi correnti del petrolio e dei relativi contratti future,e tenendo conto della riduzione temporanea dell'IVA in Germania, ci si attende che l'inflazione complessiva scenda ancora nei prossimi mesi, per poi tornare a recuperare agli inizi del 2021. Nel medio termine la maggiore debolezza delladomanda determinerà pressioni al ribasso sull'inflazione, solo in parte compensate da spinte al rialzo legate a vincoli dal lato dell'offerta. Gli indicatori delle aspettativedi inflazione a più lungo termine ricavati dai mercati sono rimasti su livelli contenuti".