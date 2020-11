Bce: 'con balzo nuovi contagi COVID e lockdown probabili downgrade su utili banche'

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

"Con il recente balzo delle infezioni e le nuove misure di contenimento (in alcuni casi anche di lockdown), è probabile che le stime sulla redditività (del settore) verranno riviste al ribasso, anche per l'incertezza su quando un vaccino (anti-Covid) potrà essere effettivamente disponibile per una fetta più ampia della popolazione". E' quanto si legge nel report sulla stabilità finanziaria stilato dalla Bce, che avverte che la redditività delle banche dell'area euro non tornerà ai livelli precedenti la pandemia coronavirus COVID-19 prima del 2022.