Bce, Wunsch vede tassi lungo termine al 2%, entro fine anno stop tassi negativi

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2022 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

In un arco di tempo più lungo, la Bce potrebbe alzare i tassi dell'Eurozona tra l'1,5% e il 2%. Lo ha detto Pierre Wunsch, governatore della Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, banca centrale del Belgio.In un'intervista rilasciata al Knack Magazine, settimanale in lingua olandese, il banchiere esponente del Consiglio direttivo della Bce ha affermato che la banca centrale ha praticamente centrato il target sull'inflazione (pari al 2%), aggiungendo di ritenere che il tasso sui depositi, al momento pari a -0,5%, sarà alzato allo zero entro la fine di quest'anno.