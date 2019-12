Bce: Visco (Bankitalia) auspica maggiore trasparenza, sì a fine voto segreto'

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 06:57

MILANO (Finanza.com)

In un'intervista rilasciata al Financial Times, Ignazio Visco ha auspicato una maggiore trasparenza nel processo con cui i membri del consiglio direttivo della Bce esprimono i loro voti. Il numero uno di Bankitalia e anche membro del Consiglio direttivo della Bce ha sottolineato che, "nella revisione della strategia (della Bce che il presidente Christine Lagarde intende lanciare a partire dal prossimo gennaio), dobbiamo decidere anche come tentare di accettare il dissenso. Dobbiamo imparare come manifestarlo. Credo che dovremmo puntare sulla trasparenza il più possibile, e se ciò significa rendere chiari il dissenso e le posizioni diverse dei membri, personalmente non ho nulla in contrario". Ciò che Visco auspica è la fine del voto segreto.