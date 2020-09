Bce, Villeroy: 'potremmo consentire a inflazione di superare 2% per un periodo di tempo'

Laura Naka Antonelli 25 settembre 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

La Bce potrebbe lasciare l'inflazione salire anche al di sopra del 2% per un periodo di tempo. E' quanto ha detto il governatore della Banca di Francia François Villeroy de Galhau, esponente del Consiglio direttivo della banca centrale.Villeroy ha aggiunto che il target di inflazione - che, nel caso della Bce è appena inferiore al 2% - dovrebbe essere percepito non tanto come un tetto, ma appunto come un obiettivo, tra l'altro in modo flessibile e simmetrico.Allo stesso tempo, il banchiere ha tenuto a precisare subito che la Bce non seguirà la strategia della Fed: una precisazione che, probabilmente, mette ancora più in evidenza la confusione della Bce nel comunicare quella che è la strategia di politica monetaria che intende adottare.