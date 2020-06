Bce, Meccanismo supervisione lancerà valutazione vulnerabilità banche a shock COVID-19

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2020 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca Securities segnala in una nota odierna quanto riportato dal Sole 24 Ore, ovvero che il Meccanismo di vigilanza unico della Bce (SSM) SSM Banking Supervision lancerà una valutazione sulla vulnerabilità delle banche Ue per studiare la debolezza di ciascuna istituzione nei confronti dello shock senza precedenti provocato dalla crisi odierna (del coronavirus COVID-19).Lo studio dovrebbe essere concluso entro il mese di luglio e il risultato arrivare in forma aggregata. Secondo i rumor, la Bce utilizzerà lo scenario di base, che prevede un crollo del Pil pari a -13% nel secondo trimestre e dell'8,7% nel 2020, ricorrendo anche allo scenario avverso (tonfo -12,6% ), ponendo in questo caso enfasi sul rischio di una seconda ondata di contagi e sul conseguente lockdown. L'esercizio prenderà comunque in considerazione anche le garanzie statali".L'articolo de Il Sole 24 Ore segnala - si legge ancora nella nota di Mediobanca Securities - alcune dichiarazioni rilasciate dal numero uno dell'SSM Andrea Enria, secondo cui si porrà fine alla "la sospensione dei dividendi una volta che si dissiperanno le incertezze" e che ha sottolineato che "le banche dovrebbero utilizzare i cuscinetti di capitale per fornire credito all'economia reale".