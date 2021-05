Bce, Lane: a giugno valuteremo se aumentare o tagliare acquisti PEPP

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2021 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

"La Bce valuterà il PEPP (QE pandemico) nel mese di giugno -è quanto ha detto Philip R. Lane, esponente del Consiglio direttivo della Bce, in un'intervista al quotidiano francese Le Monde.Lane ha aggiunto che, in base all'esito della valutazione, la banca centrale europea "potrebbe aumentare o ridurre gli acquisti" di asset che avvengono con il Quantitative easing pensato ad hoc per contrastare gli effetti negativi della pandemia Covid-19."La strada per la ripresa sarà lunga - ha detto ancora Lane - ma l'economia crescerà in modo rapido".Detto questo "gli aiuti fiscali e monetari sono ancora necessari per sostenere la ripresa". Secondo Lane, l'economia dell'Eurozona tornerà nel periodo pre-pandemia, in particolare ai livelli del 2019, non prima del 2023.