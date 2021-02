Bce, Lane: 'monitoriamo attentamente aumento rendimenti, taglio ulteriore tassi rimane opzione credibile'

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2021 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo monitorando attentamente l'aumento dei rendimenti". Così il capo economista della Bce, Philip Lane, in un'intervista rilasciata a Expansion, quotidiano finanziario della Spagna.Lane ha rassicurato che "non esiste alcun rischio di un surriscaldamento dell'economia a causa degli stimoli" monetari lanciati dalla banca centrale.Inoltre, "tutti gli strumenti (per intervenire) sono ancora disponibili - e abbassare ulteriormente i tassi rimane una opzione credibile". "Quello che stiamo vedendo ora - ha sottolineato ancora il capo economista della Bce -non è un cambiamento significativo e persistente nel percorso dell'inflazione".Detto questo, "l'effetto del lockdown sull'economia è inferiore a quello dello scorso anno" e "riteniamo che molto dello shock pandemico sarà compensato entro la fine dell'anno".