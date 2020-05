Bce, Lagarde su crisi COVID-19: 'tutti nel mondo hanno aumentato debiti, non ci sarà crisi euro'

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

"Sicuramente no. Non siamo preoccupati al momento per i debiti (dei paesi dell'Eurozona). E non ci sarà alcuna crisi dell'euro a causa dei debiti pubblici più alti, visto che i debiti stanno aumentando in tutto il mondo". Lo ha detto il numero uno della Bce Christine Lagarde, intervenendo all'evento online Youth Dialogue nell'ambito dell'iniziativa European Youth Event 2020.Aumentare i debiti in un contesto del genere, caratterizzato dalle gravi conseguenza dell'emergenza coronavirus COVID-19, "è stata la cosa giusta da fare", ha sottolineato Lagarde. E più che il debito sono le spese per interessi che si sostengono per rifinanziarlo che, in un contesto di tassi negativi, non sono elevate.